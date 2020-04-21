В Пятигорске смогут принимать рожениц с COVID-19
Пятигорск – единственный город на Ставрополье, где из-за коронавируса объявили карантин. Там накануне провели заседание оперативного штаба, выслушали медиков. Выясняли, что еще нужно клиникам, чем помочь врачам.
На данный момент в городе курорте есть 30 аппаратов ИВЛ. Региональный Минздрав выделяет Пятигорску еще два. Если понадобится, выделят больше. Но пока всех тяжелых больных отправляют в краевой центр.
Родильный дом Пятигорска в случае необходимости сможет принимать рожениц с COVID-19 со всего края. В нем есть для этого все необходимое — 102 койки с подачей кислорода. К счастью, таких пациенток нет. Тем не менее новый корпус полностью подготовлен.
Ранее губернатор Ставрополья утром 21 апреля сообщил, что за сутки еще у 22 пациентов подтвердили диагноз «коронавирусная инфекция».
Таким образом, в регионе на данный момент всего зафиксировано 266 заражений.В тяжелом состоянии сейчас находятся 8 пациентов, 41 - в средней степени тяжести.
Напомним, что среди заболевших 28 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU