2020-04-21T09:47:47+03:00
Общество

В Пятигорске смогут принимать рожениц с COVID-19

На данный момент в городе курорте есть 30 аппаратов ИВЛ. Региональный Минздрав выделяет еще два
Ася АСРЯН
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Пятигорск – единственный город на Ставрополье, где из-за коронавируса объявили карантин. Там накануне провели заседание оперативного штаба, выслушали медиков. Выясняли, что еще нужно клиникам, чем помочь врачам.

На данный момент в городе курорте есть 30 аппаратов ИВЛ. Региональный Минздрав выделяет Пятигорску еще два. Если понадобится, выделят больше. Но пока всех тяжелых больных отправляют в краевой центр.

Родильный дом Пятигорска в случае необходимости сможет принимать рожениц с COVID-19 со всего края. В нем есть для этого все необходимое — 102 койки с подачей кислорода. К счастью, таких пациенток нет. Тем не менее новый корпус полностью подготовлен.

Ранее губернатор Ставрополья утром 21 апреля сообщил, что за сутки еще у 22 пациентов подтвердили диагноз «коронавирусная инфекция».

Таким образом, в регионе на данный момент всего зафиксировано 266 заражений.В тяжелом состоянии сейчас находятся 8 пациентов, 41 - в средней степени тяжести.

Напомним, что среди заболевших 28 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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