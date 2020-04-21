В Ставрополе рассказали, где жил четвертый умерший от коронавируса пациент
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье зафиксирован четвертый летальный исход от коронавируса.
Выяснилось, что этот больной был жителем Пятигорска.
Позже в Минздраве Ставрополья рассказали, что основной причиной трагедии стало обострение сопутствующего заболевания - почечная недостаточность.
Утром 21 апреля губернатор Владимир Владимиров сообщил, что за сутки еще у 22 пациентов подтвердили диагноз «коронавирусная инфекция». Таким образом, в регионе на данный момент всего зафиксировано 266 заражений.
В тяжелом состоянии сейчас находятся 8 пациентов, 41 - в средней степени тяжести. Напомним, что среди заболевших 28 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU