2020-04-21T10:31:21+03:00
Общество

На Ставрополье мужчина ответит за попытку дать полицейскому взятку

Злоумышленник положил 15 тысяч рублей в перчаточный ящик служебного автомобиля
Ася АСРЯН
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Инцидент произошел 8 февраля этого года в Ипатово. Там обвиняемый, желая избежать административной ответственности за управление машиной, будучи пьяным, предложил инспектору ДПС ГИБДД отдела МВД России по округу взяткую

40-летний злоумышленник положил 15 тысяч рублей в перчаточный ящик служебного автомобиля. От получения денег полицейский отказался. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Теперь собранные доказательства передали в суд, где подозреваемому придется ответить за сделанное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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