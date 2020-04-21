На Ставрополье мужчина ответит за попытку дать полицейскому взятку
Инцидент произошел 8 февраля этого года в Ипатово. Там обвиняемый, желая избежать административной ответственности за управление машиной, будучи пьяным, предложил инспектору ДПС ГИБДД отдела МВД России по округу взяткую
40-летний злоумышленник положил 15 тысяч рублей в перчаточный ящик служебного автомобиля. От получения денег полицейский отказался. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Теперь собранные доказательства передали в суд, где подозреваемому придется ответить за сделанное.
ИСТОЧНИК KP.RU