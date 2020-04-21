Власти прокомментировали митинг во Владикавказе

21 Апр 2020 2020-04-21T10:35:35+03:00

Накануне люди вышли на улицы с требованием отменить самоизоляцию [видео]

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Власти Северной Осетии обратились к населению в связи с митингом, произошедшим накануне.

Глава Северной Осетии - о несанкционированном митинге во Владикавказе.

- В сложившейся ситуации с пандемией коронавируса каждый из нас должен проявить особую гражданскую сознательность. Однако, находятся те, кто игнорирует рекомендации, предписания, нарушают закон. При этом несознательные граждане рискую своим здоровьем и подвергают серьезному риску своих родных и близких. Считаю, что такое безответственное отношение недопустимо и представляет реальную угрозу населению республики, - заявил глава РСО-Алания Вячеслав Битаров.

Кроме того, глава отметил, что в республике начали выплачивать единовременные выплаты гражданам, потерявшим доход в связи с коронавирусом.

- 152 семьи уже получили денежную помощь, - сказал Битаров

Накануне на площади "Свободы" собрались больше 1000 человек с требованием отменить режим самоизоляции и открыть школы, магазины, предприятия.

Больше 1500 человек собрались. Люди продолжают приходить.

Люди шли по городу толпой без масок, не соблюдая социальную дистанцию. Протест длился несколько часов. Разгонять собравшихся пришлось силовикам. Задержали 69 человек. По официальной информации администрации главы Северной Осетии, митингующих было не больше двухсот. Как заявил главврач Республиканской клинической больницы во Владикавказе, шествие может обернуться катастрофой.

ИСТОЧНИК KP.RU