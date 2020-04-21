2020-04-21T10:52:22+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки 39 человек заразились коронавирусом в Чечне

3 пациента выписаны из медучреждений
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Чеченской Республике за последние сутки зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число больных выросло до 303 человек. Об этом сообщает московский Оперштаб.

По данным на 21 апреля 2020 года в республике зафиксировано ещё три случая выздоровления. Общее количество выписанных пациентов — 19 человек. К сожалению, есть и летальные исходы. 5 жителей Чечни скончались от коронавируса и осложнений хронических заболеваний.

Напомним, что республика находится на третьем месте в антирейтинге по количеству заражённых в СКФО. Больше больных только в Ингушетии и Дагестане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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