2020-04-21T11:01:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Два человека скончались от коронавируса в Дагестане

Республика в числе антилидеров по количеству смертей в стране
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Ещё два пациента скончались от коронавируса в ДагестанеЕщё два пациента скончались от коронавируса в ДагестанеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За последние сутки два человека скончались от коронавирусной инфекции в Дагестане. Общее число летальных исходов выросло до 11. Показатель — один из самых печальных среди регионов по стране.

Напомним, что на утро 21 апреля в регионе зафиксирован 371 положительный диагноз на коронавирусную инфекцию. За последние сутки CIVID-19 подтвердился ещё у 40 инфицированных. Из положительных новостей — ещё 15 человек выписаны. Общее количество выздоровевших — 43 человека.

Подробности по эпидситуации в Дагестане смотрите в нашем материале. Напомним, что республика находится на первом месте по числу заболевших в СКФО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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