В Ингушетии от коронавируса умерли еще четыре человека

21 Апр 2020 2020-04-21T11:02:25+03:00

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В Ингушетии зафиксировали еще четыре смерти от коронавируса. В республике уже девять "жертв COVID-19". Об этом сообщает федеральный оперативный штаб со ссылкой на Министерство здравоохранения Ингушетии.

Как пояснили в региональном оперштабе, первые две новые смерти зарегистрировали 18 апреля, а две другие - 19 апреля. На утро 21 апреля новых случаев не зафиксировали - в республике девять погибших от COVID-19.

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Всего в регионе зарегистрировали 308 больных коронавирусом, из них - 30 выздоровели.

- Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-2019, 221 человек госпитализированы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом - 102. Из них 26 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, а из них 11 человек – на ИВЛ, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU