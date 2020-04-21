2020-04-21T11:06:11+03:00
Общество

На Ставрополье женщина убила собутыльника за отказ платить за водку

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело
Ася АСРЯН
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Инцидент произошел в сентябре 2019 года в селе Дивное. Там 41-летняя местная жительница распивала спиртные напитки со своими знакомыми.

Когда алкоголь закончился, компания решила приобрести спиртное и расплатиться за его покупку банковской картой собутыльника. Однако, он отказался называть пин-код.

Его подруге это не понравилось. Планы собутыльников на «веселый вечер» резко стали рушиться.

Возмущенная женщина ничего лучше не придумала, как взять нож и ударить друга. Получив ранения в живот, мужчина он скончался на месте.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе Следственного комитета России по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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