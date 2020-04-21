На Ставрополье женщина убила собутыльника за отказ платить за водку
Инцидент произошел в сентябре 2019 года в селе Дивное. Там 41-летняя местная жительница распивала спиртные напитки со своими знакомыми.
Когда алкоголь закончился, компания решила приобрести спиртное и расплатиться за его покупку банковской картой собутыльника. Однако, он отказался называть пин-код.
Его подруге это не понравилось. Планы собутыльников на «веселый вечер» резко стали рушиться.
Возмущенная женщина ничего лучше не придумала, как взять нож и ударить друга. Получив ранения в живот, мужчина он скончался на месте.
Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе Следственного комитета России по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU