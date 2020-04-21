На Ставрополе водитель сбежал с места смертельного ДТП

21 Апр 2020 2020-04-21T11:21:27+03:00

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В Кочубеевском районе разыскивают водителя, который стал виновником смертельной аварии. Автолюбитель спровоцировал ДТП и сбежал с места. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел на трассе "Невинномысск - Эрсакон" 20 апреля, после семи вечера. Водитель "ВАЗ-21140" для обгона выехал на встречную полосу, но не убедился, что маневр окажется безопасным. В итоге машина столкнулась с "Нивой". От удара скончался 47-летний пассажир "четырнадцатой", водителя "Нивы" доставили в больницу.

Фото: ГИБДД по СК

- Водитель автомобиля «ВАЗ-21140» скрылся с места ДТП, не оказав помощи пострадавшему и не сообщив в скорую помощь. По факту происшествия проводится проверка, - сказано в сообщении. Личность и местонахождение виновника устанавливают.

Человеку грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU