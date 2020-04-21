На Ставрополье дорожные камеры развернули в сторону мотоциклистов
На Ставрополье дорожные приборы учёта теперь будут фиксировать нарушения ПДД и со стороны мотоциклистов. Видеокамеры развернули со встречного направления на попутное.
Так, в объектив будут попадать номера мотоциклов, которые крепятся сзади.
Новые меры также будут дисциплинировать и водителей автомобилей. Камеры будут фиксировать нарушения автомобилистов, которые после того, как проедут радар ускоряются. Вести водителей камеры будут в попутном направлении несколько сотен метров.
По-новому уже работают 13 комплексов фото- и видеофиксации. 8 из них находятся в Ставрополе и на подъезде к ней, остальные на трассе «Кавказ».
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Кочубеевском районе разыскивают водителя, который стал виновником смертельной аварии. Автолюбитель спровоцировал ДТП и сбежал с места. Инцидент произошел на трассе "Невинномысск - Эрсакон" 20 апреля.
Водитель "ВАЗ-21140" для обгона выехал на встречную полосу, но не убедился, что маневр окажется безопасным. В итоге машина столкнулась с "Нивой".
От удара скончался 47-летний пассажир "четырнадцатой", водителя "Нивы" доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU