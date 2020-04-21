На Ставрополье дорожные камеры развернули в сторону мотоциклистов

21 Апр 2020 2020-04-21T11:37:51+03:00

По-новому уже работают 13 комплексов фото- и видеофиксации. 8 из них находятся в Ставрополе и на подъезде к ней, остальные на трассе «Кавказ»

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На Ставрополье дорожные приборы учёта теперь будут фиксировать нарушения ПДД и со стороны мотоциклистов. Видеокамеры развернули со встречного направления на попутное.

Так, в объектив будут попадать номера мотоциклов, которые крепятся сзади.

Новые меры также будут дисциплинировать и водителей автомобилей. Камеры будут фиксировать нарушения автомобилистов, которые после того, как проедут радар ускоряются. Вести водителей камеры будут в попутном направлении несколько сотен метров.

По-новому уже работают 13 комплексов фото- и видеофиксации. 8 из них находятся в Ставрополе и на подъезде к ней, остальные на трассе «Кавказ».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Кочубеевском районе разыскивают водителя, который стал виновником смертельной аварии. Автолюбитель спровоцировал ДТП и сбежал с места. Инцидент произошел на трассе "Невинномысск - Эрсакон" 20 апреля.

Водитель "ВАЗ-21140" для обгона выехал на встречную полосу, но не убедился, что маневр окажется безопасным. В итоге машина столкнулась с "Нивой".

От удара скончался 47-летний пассажир "четырнадцатой", водителя "Нивы" доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU