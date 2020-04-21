На Ставрополье мужчина из-за плохого здоровья попал аварию

21 Апр 2020 2020-04-21T12:00:46+03:00

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В Труновском районе из-за плохого самочувствия попал в аварию. Точная причина ДТП устанавливается. Об этом инциденте сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

ДТП случилось на улице села Труновского 15 часов 20 апреля. Водитель "ВАЗ-21074" по не известным пока причинам не справился с управлением и съехал в кювет. В итоге машина столкнулась в дерево.

- Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть 63-летнего водителя. Не исключено, что гибель могла наступить вследствие проблем со здоровьем, - сказано в сообщении.

По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU