На Ставрополье мужчина из-за плохого здоровья попал аварию
В Труновском районе из-за плохого самочувствия попал в аварию. Точная причина ДТП устанавливается. Об этом инциденте сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.
ДТП случилось на улице села Труновского 15 часов 20 апреля. Водитель "ВАЗ-21074" по не известным пока причинам не справился с управлением и съехал в кювет. В итоге машина столкнулась в дерево.
- Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть 63-летнего водителя. Не исключено, что гибель могла наступить вследствие проблем со здоровьем, - сказано в сообщении.
По факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU