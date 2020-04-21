2020-04-21T12:25:08+03:00
Общество

В Пятигорске спасли женщину с вдвое превышенным артериальным давлением

Врачи провели уникальную для себя операцию
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: Минздрав СКФото: Минздрав СК
Изменить размер текста:

В Пятигорске спасли женщину с артериальным давлением, которое было превышено в два раза. Лекарства женщине не помогали, пришлось провести операцию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Ставрополья.

79-летняя пациентка поступила в городскую больницу Пятигорска с критическим сужением почечной артерии. Такое состояние вызвало резкую и стойкую артериальную гипертензию. Для того, чтобы избавить женщину от недуга, специалисты Регионального сосудистого центра выполнили баллонную ангиопластику со стентированием почечной артерии.

- Они в просвет почечной артерии ввели особый катетер с раздувающимся баллончиком на конце: при достижении зоны сужения баллончик надувается, и просвет сосуда расширяется. На место сужения артерии установлен стент, который служит каркасом и предупреждает сужение сосуда, - говорится в сообщении ведомства. Благодаря этой операции почка получает необходимый объем крови, давление снижается.

Как уточнили специалисты, операцию провели под местным обезболиванием. Пациента выписали в удовлетворительном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье увеличилось число детей, больных коронавиурсом
В Пятигорске спасли женщину с вдвое превышенным артериальным давлением
На Ставрополье мужчина из-за плохого здоровья попал аварию
На Ставрополье дорожные камеры развернули в сторону мотоциклистов
На Ставрополе водитель сбежал с места смертельного ДТП
На Ставрополье женщина убила собутыльника за отказ платить за водку
В Ингушетии от коронавируса умерли еще четыре человека
Два человека скончались от коронавируса в Дагестане
За сутки 39 человек заразились коронавирусом в Чечне
Власти прокомментировали митинг во Владикавказе
На Ставрополье мужчина ответит за попытку дать полицейскому взятку
В Ставрополе рассказали, где жил четвертый умерший от коронавируса пациент
В Пятигорске смогут принимать рожениц с COVID-19
На Ставрополье нуждающимся отправят более 17 тысяч продуктовых наборов
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 266 человек
На Ставрополье водитель без прав устроил аварию, пострадали пять человек
На Ставрополье поймали около 3,5 тысяч нарушителей режима самоизоляции
На Ставрополье еще у 22 пациентов выявили коронавирус
«Разойдитесь по-доброму»: министр МВД умоляет участников митинга во Владикавказе разойтись
В Пятигорске пытаются решить проблемы с пробками на въездах в город
В Ставрополе достраивают детский сад на 280 мест
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования по итогам 1 квартала
В КЧР первая пациентка вылечилась от коронавируса
В Ставрополе зараженный коронавирусом главврач больницы рассказал, как проявлялась болезнь
В Ингушетии неизвестные нарушили самоизоляцию во время захвата земли
Беременную дагестанку с пневмонией на вертолёте доставили в Махачкалу