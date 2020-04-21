В Пятигорске спасли женщину с вдвое превышенным артериальным давлением

21 Апр 2020 2020-04-21T12:25:08+03:00

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В Пятигорске спасли женщину с артериальным давлением, которое было превышено в два раза. Лекарства женщине не помогали, пришлось провести операцию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Ставрополья.

79-летняя пациентка поступила в городскую больницу Пятигорска с критическим сужением почечной артерии. Такое состояние вызвало резкую и стойкую артериальную гипертензию. Для того, чтобы избавить женщину от недуга, специалисты Регионального сосудистого центра выполнили баллонную ангиопластику со стентированием почечной артерии.

- Они в просвет почечной артерии ввели особый катетер с раздувающимся баллончиком на конце: при достижении зоны сужения баллончик надувается, и просвет сосуда расширяется. На место сужения артерии установлен стент, который служит каркасом и предупреждает сужение сосуда, - говорится в сообщении ведомства. Благодаря этой операции почка получает необходимый объем крови, давление снижается.

Как уточнили специалисты, операцию провели под местным обезболиванием. Пациента выписали в удовлетворительном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU