2020-04-21T13:45:04+03:00
Общество

В Пятигорске решают проблему доставки медиков на работу во время карантина

Напомним, что сейчас остановлены все междугородние пассажирские перевозки
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба ГИБДД России по СтавропольюФото: пресс-служба ГИБДД России по Ставрополью
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Утром 20 и 21 апреля выяснилось, что пятигорским врачам и сотрудникам больниц, живущим в соседних городах, стало непросто добираться до работы и обратно. У них есть спецпропуска, но на собственной машине ездят далеко не все медработники.

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Напомним, что сейчас остановлены все междугородние пассажирские перевозки. И не у каждой больницы города-курорта есть возможность каждый день собирать и развозить медработников.

Исполняющий обязанности главы Пятигорска Лев Травнев рассказал, что для решения этой проблемы используется резервный транспорт, который находится на КПП.

К примеру, если медсестра работает в Пятигорске, а живет в Предгорном районе, на машине она может добраться до въезда в город.

Оттуда, если у водителя автомобиля нет спецпропуска, ее доставят к месту работы на транспорте администрации города.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске спасли женщину с артериальным давлением, которое было превышено в два раза. Лекарства женщине не помогали, пришлось провести операцию.

79-летняя пациентка поступила в городскую больницу Пятигорска с критическим сужением почечной артерии. Такое состояние вызвало резкую и стойкую артериальную гипертензию. Для того, чтобы избавить женщину от недуга, специалисты Регионального сосудистого центра выполнили баллонную ангиопластику со стентированием почечной артерии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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