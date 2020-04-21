В Дагестане из-за ветра часть Махачкалы осталась без воды
В Дагестане часть Махачкалы отключили от водоснабжения. Ситуация возникла из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба "Махачкалаводоканал" в своем Instagram-аккаунте.
ЧП случилось ночью в районе Юго-восточных очистных сооружений в Новом Хушете. Сильный ветер оборвал электрическую линию, из-за чего работу насосного оборудования прекратили. Подача воды в Ленинском и Советском районах Махачкалы приостановлена.
- Приносим свои извинения и просим относиться с пониманием! По мере выполненения ремонтых работ будем информировать дополнительно, - сказано в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU