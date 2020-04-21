В Ставрополе уточнили форму новых спецпропусков
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что выданные жителям Ставрополья специальные пропуска для выхода из дома в условиях самоизоляции подлежат переоформлению до 24 апреля.
Бунт во Владикавказе, больные дети и первые дни карантина в Пятигорске: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
Индивидуальные предприниматели к ранее выданным пропускам сами оформляют приложения, где указан маршрут и время передвижения работников по найму.
При этом копии приложений направляются в администрацию муниципального образования для уведомления, и повторного проставления печати администрация не требует.
Важное уточнение, если индивидуальный предприниматель выдает спецпропуск своему работнику впервые, в этом случае он обязан оформить его в соответствии с обновленной формой спецпропуска и заверить печатью администрации.
Тем временем в Пятигорске решают проблему доставки медиков на работу во время карантина. Утром 20 и 21 апреля выяснилось, что пятигорским врачам и сотрудникам больниц, живущим в соседних городах, стало непросто добираться до работы и обратно. У них есть спецпропуска, но на собственной машине ездят далеко не все медработники.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Новые пропуска в Ставропольском крае в период самоизоляции: как и где получить
Где и кто выдает пропуска в Ставропольском крае в период самоизоляции (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU