2020-04-21T15:13:00+03:00
Общество

В Ставрополе уточнили форму новых спецпропусков

В новом документе будут указаны сведения о времени передвижения и маршруте горожанина
Ася АСРЯН
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В новом документе будут указаны сведения о времени передвижения и маршруте горожанинаВ новом документе будут указаны сведения о времени передвижения и маршруте горожанинаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что выданные жителям Ставрополья специальные пропуска для выхода из дома в условиях самоизоляции подлежат переоформлению до 24 апреля.

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Индивидуальные предприниматели к ранее выданным пропускам сами оформляют приложения, где указан маршрут и время передвижения работников по найму.

При этом копии приложений направляются в администрацию муниципального образования для уведомления, и повторного проставления печати администрация не требует.

Важное уточнение, если индивидуальный предприниматель выдает спецпропуск своему работнику впервые, в этом случае он обязан оформить его в соответствии с обновленной формой спецпропуска и заверить печатью администрации.

Тем временем в Пятигорске решают проблему доставки медиков на работу во время карантина. Утром 20 и 21 апреля выяснилось, что пятигорским врачам и сотрудникам больниц, живущим в соседних городах, стало непросто добираться до работы и обратно. У них есть спецпропуска, но на собственной машине ездят далеко не все медработники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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