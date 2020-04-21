2020-04-21T15:01:39+03:00
Общество

Власти Пятигорска огораживают детские площадки от мам с колясками

В городе ввели карантин
Антон ШАПОВАЛОВ
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Власти Пятигорска решили ограничить вход на детские и дворовые площадки. Жильцам объясняют, почему сейчас находится на территории около дома небезопасно. Об этом сообщает администрация Пятигорска в отчете о проведении заседания городского оперативного штаба.

- Представители территориальных служб и управляющих компаний специальной лентой огораживают детские и дворовые площадки, жильцам разъясняют о временном запрете на посещение данных объектов. [...] Контрольно-инспекционный отдел уже приступил к работе, - говорится в сообщении мэрии.

Как уточняют в пресс-службе, за последнее время в Пятигорске составили несколько заявлений о нарушении режима самоизоляции. Остановленными стали велосипедисты и горожане, прогуливающиеся по паркам.

- Но в целом правоохранители отмечают, что людей на улицах стало заметно меньше по сравнению с прошлой неделей, - сообщают в администрации. Отметим, что, по данным "Яндекс.Карты", индекс самоизоляции жителей Пятигорска увеличился на 0,6 балла - с двух до 2,6.

По состоянию на 21 апреля на Ставрополье 266 случаев заражения коронавирусом, из которых 37 выздоровели, а четверо - умерли. Восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии, 41 - в средней степени тяжести.

Пятигорск до сих пор - единственный город на Ставрополье, отправленный на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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