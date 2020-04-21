ЮВО опроверг ввод федеральных войск в Чечню

21 Апр 2020 2020-04-21T15:20:00+03:00

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Войска Южного военного округа не вводились на территорию Новотеречного района Чеченской Республики. В пресс-службе ЮВО опровергли информацию, растиражированную «Новой газетой».

По данным командования округа, в республике сейчас расквартирована лишь одна 42 мотострелковая дивизия. Она находится в пункте постоянной дислокации. Военные занимаются боевой подготовкой согласно плану и никаких внеплановых армейских мероприятий в регионе не будет.

Напомним, что ранее «Новая газета» сообщила, что в Новотеречном районе республики замечены федеральные войска. Об этом сообщили местные жители, однако никаких подтверждений, в итоге, эта информация не нашла.

ИСТОЧНИК KP.RU