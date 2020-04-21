На Ставрополье из-за коронавируса растет дефицит донорской крови

21 Апр 2020 2020-04-21T17:14:14+03:00

По словам медиков, бояться инфекции там не стоит

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В Ставропольском крае также, как и по всей России из-за коронавируса число сдающих кровь начало сокращаться и иногда возникает её дефицит. Поэтому врачи обратились к жителям с призывом помочь пополнить жизненно важный запас.

Краевую станцию переливания до коронавирусной инфекции каждый день посещали до 150 человек. Сейчас число сократилось до 80. По словам медиков, бояться инфекции здесь не стоит.

Приглашая доноров, врачи просят, чтобы он пришел в медучреждение уже в средствах защиты. Ну а если у кого-то нет, то медики им раздадут. Тем временем в больнице № 2 Ставрополя стартовала гуманитарная акция.

В медучреждение доставили 70 продуктовых наборов. В каждом - мясные, рыбные и овощные консервы, мука, масло, крупы, макароны, сахар, сгущенное молоко.

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ИСТОЧНИК KP.RU