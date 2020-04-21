На Ставрополье дистанционные уроки в школах вошли в рабочее русло

21 Апр 2020 2020-04-21T15:31:54+03:00

В школах Ставрополья учеба в новом дистанционном формате стартовала 13 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в школах Ставрополья учеба в новом дистанционном формате стартовала 13 апреля

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На Ставрополье около 20 тысяч школьников не имеют возможности обучаться с использованием онлайн – ресурсов.

Для них на местных телеканалах в течение пяти дней в неделю ведется трансляция обучающих программ. По словам первого замминистра образования Ставрополья Натальи Лавровой, новый учебный формат естественно породил некоторые проблемы.

Например, связанные с перегруженностью образовательных платформ. В этом случае учителя рекомендуют детям уроки выполнять по учебникам, а видеоуроки просматривать позднее.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в школах Ставрополья учеба в новом дистанционном формате стартовала 13 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU