На Ставрополье дистанционные уроки в школах вошли в рабочее русло
На Ставрополье около 20 тысяч школьников не имеют возможности обучаться с использованием онлайн – ресурсов.
Для них на местных телеканалах в течение пяти дней в неделю ведется трансляция обучающих программ. По словам первого замминистра образования Ставрополья Натальи Лавровой, новый учебный формат естественно породил некоторые проблемы.
Например, связанные с перегруженностью образовательных платформ. В этом случае учителя рекомендуют детям уроки выполнять по учебникам, а видеоуроки просматривать позднее.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в школах Ставрополья учеба в новом дистанционном формате стартовала 13 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU