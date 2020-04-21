В Кабардино-Балкарии бывший глава района допустил к гостайне не тех людей
Следователи возбудили уголовное дело против бывшего главы Урванского района Кабардино-Балкарии. Его подозревают в нарушении второй части 286 статьи УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), передает пресс-служба Следственного комитета по республике.
Согласно версии следствия, экс-чиновник четыре года - с 2015 по 2019 год - устанавливал ежемесячную надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими гостайну. Дело в том, что увеличение зарплаты предполагалась сотрудникам администрации, чьи должности не предполагают оформления допуска к подобным сведениям.
- Действия подозреваемого повлекли неправомерное расходование бюджетных средств. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по КБР, - сказано в сообщении ведомства.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU