2020-04-21T17:51:06+03:00
Общество

В Кабардино-Балкарии бывший глава района допустил к гостайне не тех людей

Против него возбудили уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ
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Следователи возбудили уголовное дело против бывшего главы Урванского района Кабардино-Балкарии. Его подозревают в нарушении второй части 286 статьи УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), передает пресс-служба Следственного комитета по республике.

Согласно версии следствия, экс-чиновник четыре года - с 2015 по 2019 год - устанавливал ежемесячную надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими гостайну. Дело в том, что увеличение зарплаты предполагалась сотрудникам администрации, чьи должности не предполагают оформления допуска к подобным сведениям.

- Действия подозреваемого повлекли неправомерное расходование бюджетных средств. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по КБР, - сказано в сообщении ведомства.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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