2020-04-21T16:03:03+03:00
Общество

В Ингушетии 12 человек умерли от коронавируса

За сутки прибавилось еще три случая
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ингушетии еще три человека умерли от коронавируса. По итогу в республике 12 человек скончались от болезни. Об этом сообщает оперативный штаб.

- Всего проведено скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию – 2677, по результатам исследований – 354 пробы положительные на COVID-19, - сказано в сообщении.

От коронавируса удалось вылечить 38 человек (за сутки плюс восемь случаев).

- 247 человек госпитализированы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом - 137, из них 26 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 10 человек – на ИВЛ, - передает представитель оперштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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