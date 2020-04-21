В Ингушетии 12 человек умерли от коронавируса
В Ингушетии еще три человека умерли от коронавируса. По итогу в республике 12 человек скончались от болезни. Об этом сообщает оперативный штаб.
- Всего проведено скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию – 2677, по результатам исследований – 354 пробы положительные на COVID-19, - сказано в сообщении.
От коронавируса удалось вылечить 38 человек (за сутки плюс восемь случаев).
- 247 человек госпитализированы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом - 137, из них 26 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 10 человек – на ИВЛ, - передает представитель оперштаба.
ИСТОЧНИК KP.RU