2020-04-21T16:30:15+03:00
Общество

На Ставрополье еще десять пациентов вылечили от коронавируса

Всего выздоровевших - 37
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ставропольском крае десять человек, болевших коронавирусом, выписали из больницы. Теперь в регионе 37 случаев выздоровления, еще 225 продолжают принимать лечение. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Ставрополья.

- За все время диагноз новой коронавирусной инфекции в крае лабораторно подтвержден у 266 человек. В тяжелой степени тяжести находится 8 пациентов (в том числе двое на аппаратах ИВЛ), 41 - в средней степени тяжести, - говорят в Управление по информполитике Правительства Ставропольского края.

Остальные пациенты переносят вирус легко. Отмечается, что состояние всех 28 зараженных детей оценивают как удовлетворительное. Их инфицировали родители.

- В регионе продолжается работа по выявлению лиц, контактировавших с носителями COVID-19. Под медицинским контролем находятся 2151 человек. Часть из них наблюдается дома, часть в стационарах, - сообщает представитель Правительства СК. С медицинского наблюдения за все время сняли более пяти тысяч человек.

Работа медучреждений проходит в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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