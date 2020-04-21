На Ставрополье еще десять пациентов вылечили от коронавируса
В Ставропольском крае десять человек, болевших коронавирусом, выписали из больницы. Теперь в регионе 37 случаев выздоровления, еще 225 продолжают принимать лечение. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Ставрополья.
- За все время диагноз новой коронавирусной инфекции в крае лабораторно подтвержден у 266 человек. В тяжелой степени тяжести находится 8 пациентов (в том числе двое на аппаратах ИВЛ), 41 - в средней степени тяжести, - говорят в Управление по информполитике Правительства Ставропольского края.
Остальные пациенты переносят вирус легко. Отмечается, что состояние всех 28 зараженных детей оценивают как удовлетворительное. Их инфицировали родители.
- В регионе продолжается работа по выявлению лиц, контактировавших с носителями COVID-19. Под медицинским контролем находятся 2151 человек. Часть из них наблюдается дома, часть в стационарах, - сообщает представитель Правительства СК. С медицинского наблюдения за все время сняли более пяти тысяч человек.
Работа медучреждений проходит в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU