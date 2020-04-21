На Ставрополье примут дополнительные меры поддержки для пострадавших из-за угрозы коронавируса

21 Апр 2020 2020-04-21T16:49:22+03:00

Правительству поручили в 10-дневный срок представить для рассмотрения комплекс дополнительных мер поддержки для отраслей экономики, бизнеса, граждан, пострадавших из-за угрозы коронавируса. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Владимир Владимиров поручил в 10-дневный срок представить для рассмотрения комплекс дополнительных мер поддержки для отраслей экономики, бизнеса, граждан, пострадавших из-за угрозы коронавируса

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В Ставрополе 21 апреля губернатор провёл заседание краевого координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Во время совещания правительству региона поручили в 10-дневный срок представить для рассмотрения комплекс дополнительных мер поддержки для отраслей экономики, бизнеса, граждан, пострадавших из-за угрозы коронавируса.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае работает горячая линия по вопросам кредитных каникул. Бизнесмены и физические лица могут обратиться за юридической помощью по телефону: 8 (8652)-225-705.

ИСТОЧНИК KP.RU