На Ставрополье следят за ценами на продовольственные товары

21 Апр 2020 2020-04-21T16:48:50+03:00

В регионе будут оперативно реагировать на попытки необоснованного повышения

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сегодня, 21 апреля губернатор Ставрополья провёл заседание краевого координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Он поручил правительству региона вести постоянный мониторинг цен на продовольственные товары и во взаимодействии с ФАС оперативно реагировать на попытки необоснованного повышения.

Напомним, что накануне в больнице № 2 Ставрополя стартовала гуманитарная акция. В медучреждение доставили 70 продуктовых наборов. В каждом - мясные, рыбные и овощные консервы, мука, масло, крупы, макароны, сахар, сгущенное молоко.

ИСТОЧНИК KP.RU