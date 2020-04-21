2020-04-21T17:47:13+03:00
Общество

В Ставрополе поймали продавца ненастоящего сливочного масла

Продукт сбывали в супермаркете
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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В Ставрополе нашли некачественный товар. Сливочное масло московского производителя содержало растительные жиры. Продукт продавали в супермаркете на улице Тельмана. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Пробу масла взяли в ходе мониторинга пищевой безопасности, его проводит региональное управление надзорного органа. В сливочном масле "Крестьянка" нашли нарушения сразу нескольких пунктов. К примеру, массовая доля метиловых эфиров жирных кислот не соответствовала той, которую требует норма.

Также в товаре методом газожидкостной хроматографии стеринов обнаружили растительные масла и жиры (72,5 процента от всего состава), что говорит о нарушении требований технических регламентов. Согласно тексту сообщения, в продукте должны быть не растительные, а молочные жиры.

Управление Россельхознадзора по Ставрополью и Карачаево-Черкесии выписало компании из Москвы предписание о прекращении действии декларации о соответствии. Документ выдали 22 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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