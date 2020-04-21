В Пятигорске открыли роддом для беременных с коронавирусом

21 Апр 2020 2020-04-21T18:24:38+03:00

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В Пятигорске подготовили роддом для приема рожениц с коронавирусом. В городе уже несколько дней действует карантин, из-за чего больницы отменили плановый прием пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Ставропольского края.

- Продолжают функционировать с соблюдением всех установленных рекомендаций по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции стационары города, в том числе родильный дом, - сказали в ведомстве.

В роддоме Пятигорска будут оказывать экстренную помощь COVID-положительных женщин с гинекологическими проблемами. Медицинский персонал прошел соответствующую подготовку.

- Потоки беременных разделены с учетом требований противоэпидемического режима. Дородовая госпитализация происходит по строгим показаниям, - сказали в Минздраве Ставрополья. Если женщина прописана в Пятигорске, но живет не в городе, ее перенаправят в роддом Ессентуков и Минеральных Вод.

Обследование беременных проводят в штатном режиме. Ограничения касаются только очных приемов врача акушера-гинеколога, которые проводятся только по строгим показаниям.

ИСТОЧНИК KP.RU