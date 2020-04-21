В Пятигорске сотрудники театра шьют бахилы для больницы

21 Апр 2020 2020-04-21T18:56:54+03:00

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В Пятигорске сотрудники театра оперетты и женсовета начали шить бахилы для больницы. Ранее работники готовились к празднованию 9 Мая, но городские "реалии" заставили перейти на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Инициативу шить бахилы выдвинула старший мастер по пошиву Елена Балабанова.

- Наш руководитель Светлана Калинская поддерживает любые общественные идеи, - говорит главный администратор театра оперетты Анастасия Новоселова. – Мы знаем, что сейчас буквально не хватает рук, чтобы шить необходимое количество бахил и обеспечить ими медицинские учреждения

Сама Балабанова работает в театре уже 20 лет, но с такой работой сталкивается впервые. Помогает только опыт - за день она успевает сделать сто пар бахил. Всю продукцию отправляют в Пятигорскую городскую больницу номер 2.

Вместе с сотрудниками театра шитьем бахил занимаются в женском совете. 12 представителей организации делают это дома на ручных машинках.

- Помню, как купила ее за 48 рублей, когда заработная плата у меня была всего 85 рублей. Столько платьев на ней себе сшила! Вот и сейчас она пригодилась – машинка еще в строю, - цитирует пресс-служба жительницу Пятигорска Евкодию Коновалову.

ИСТОЧНИК KP.RU