В Ставрополе часть третьей городской больницы отправили на карантин

21 Апр 2020 2020-04-21T19:17:39+03:00

В учреждении нашли пациента с подозрением на коронавирус

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Два отделения третьей городской больницы Ставрополя отправили на карантин. Соответствующее предписание выдало региональное управление Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Ставропольского края.

Прием пациентов прекращают в хирургическом и реанимационном отделениях. У человека, который лечился в медицинским учреждении, выявили подозрение на заражение коронавирусом. Остальные пациенты тоже пройдут тестирование на COVID-19, а потом их переведут в другие больницы.

- На время карантина пациенты соответствующего профиля будут госпитализироваться в другие учреждения здравоохранения, - подтвердили в Минздраве Ставрополья.

По данным Роспотребнадзора, на Ставрополье выявили 266 случаев заболевания коронавирусом, из которых 36 закончились выздоровлением, а четыре - смертью. Под медицинским наблюдением находятся 2544 человека.

- С начала эпидемиологической ситуации проведено 23137 исследований по диагностике новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них в лабораториях Роспотребнадзора – 16489, медицинскими организациями края – 6648, - говорят в пресс-службе надзорного органа.

ИСТОЧНИК KP.RU