В Ставрополе часть третьей городской больницы отправили на карантин
Два отделения третьей городской больницы Ставрополя отправили на карантин. Соответствующее предписание выдало региональное управление Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Ставропольского края.
Прием пациентов прекращают в хирургическом и реанимационном отделениях. У человека, который лечился в медицинским учреждении, выявили подозрение на заражение коронавирусом. Остальные пациенты тоже пройдут тестирование на COVID-19, а потом их переведут в другие больницы.
- На время карантина пациенты соответствующего профиля будут госпитализироваться в другие учреждения здравоохранения, - подтвердили в Минздраве Ставрополья.
По данным Роспотребнадзора, на Ставрополье выявили 266 случаев заболевания коронавирусом, из которых 36 закончились выздоровлением, а четыре - смертью. Под медицинским наблюдением находятся 2544 человека.
- С начала эпидемиологической ситуации проведено 23137 исследований по диагностике новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них в лабораториях Роспотребнадзора – 16489, медицинскими организациями края – 6648, - говорят в пресс-службе надзорного органа.
ИСТОЧНИК KP.RU