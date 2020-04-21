Жена и любовница мэра Георгиевска встретились в эфире
Жена мэра Георгиевска Максима Клетина - Любовь - и его любовница Вилена встретились в эфире программы "Пусть говорят". Женщины должны встретиться лицом к лицу.
Вилена и его мама приехали на шоу в сопровождении охраны. Они уверяют, что им угрожают расправой. До этого им предлагали деньги, но в грубой форме.
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Скандал, связанный с именем главы Георгиевска Максимом Клетиным, дошёл до телевизионной программы «Прямой эфир» на федеральном канале. В студию пригласили супругу градоначальника – Любовь Клетину. Женщина призналась, что боится, потому что в адрес ее семьи поступают угрозы (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU