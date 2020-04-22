2020-04-22T08:21:59+03:00
Общество

На Ставрополье еще у 11 человек выявили коронавирус

К сожалению, в крае зафиксировано 4 летальных исхода
Ася АСРЯН
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К сожалению, в крае зафиксировано 4 летальных исходаК сожалению, в крае зафиксировано 4 летальных исходаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Утром 22 апреля Владимир Владимиров сообщил, что за сутки в крае еще у 11 человек выявили коронавирус. Таким образом, число заболевших достигло 277 человек.

Среди них 28 детей.

На данный момент выздоровели 38 пациентов. К сожалению, в крае зафиксировано 4 летальных исхода.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске подготовили роддом для приема рожениц с коронавирусом. В городе уже несколько дней действует карантин, из-за чего больницы отменили плановый прием пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Ставропольского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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