2020-04-22T08:36:45+03:00
Общество

На Ставрополье для бездомных животных построят приют

Он станет местом, где брошенные четвероногие смогут найти добрых хозяев
Ася АСРЯН
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По словам Владимира Владимирова, сейчас под него подбирают участокПо словам Владимира Владимирова, сейчас под него подбирают участокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае для бездомных животных построят приют. Об этом рассказал губернатор региона.

По словам Владимира Владимирова, сейчас под него подбирают участок. Приют станет местом, где брошенные животные смогут найти добрых ставропольских хозяев.

Глава региона подчеркнул, что наш край движется к цивилизованному решению проблемы бродячих четвероногих на улицах.

Тем временем, в Пятигорске сотрудники театра оперетты и женсовета начали шить бахилы для больницы. Ранее работники готовились к празднованию 9 Мая, но городские «реалии» заставили перейти на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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