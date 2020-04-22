2020-04-22T09:01:36+03:00
Общество

На Ставрополье от коронавируса вылечили 38 человек

Количество зараженных в крае достигло 277 человек
Ася АСРЯН
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Количество зараженных в крае достигло 277 человекКоличество зараженных в крае достигло 277 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На Ставрополье с каждым днем опасность заболевания не становится меньше. Так, число зараженных коронавирусом в крае достигло 277 человек. Об этом утром 22 апреля сообщил Владимир Владимиров.

За сутки выявили еще 11 пациентов с коронавирусом. К счастью, на сегодняшний день медикам удалось вылечить 38 ставропольцев.

Напомним, что всего в регионе зафиксировано 4 летальных исхода.

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К сожалению, в крае зафиксировано 4 летальных исхода (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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