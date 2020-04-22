На Ставрополье от коронавируса вылечили 38 человек
Количество зараженных в крае достигло 277 человек
Количество зараженных в крае достигло 277 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На Ставрополье с каждым днем опасность заболевания не становится меньше. Так, число зараженных коронавирусом в крае достигло 277 человек. Об этом утром 22 апреля сообщил Владимир Владимиров.
За сутки выявили еще 11 пациентов с коронавирусом. К счастью, на сегодняшний день медикам удалось вылечить 38 ставропольцев.
Напомним, что всего в регионе зафиксировано 4 летальных исхода.
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ИСТОЧНИК KP.RU