На Ставрополье от коронавируса вылечили 38 человек

22 Апр 2020 2020-04-22T09:01:36+03:00

Количество зараженных в крае достигло 277 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Количество зараженных в крае достигло 277 человек

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На Ставрополье с каждым днем опасность заболевания не становится меньше. Так, число зараженных коронавирусом в крае достигло 277 человек. Об этом утром 22 апреля сообщил Владимир Владимиров.

За сутки выявили еще 11 пациентов с коронавирусом. К счастью, на сегодняшний день медикам удалось вылечить 38 ставропольцев.

Напомним, что всего в регионе зафиксировано 4 летальных исхода.

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К сожалению, в крае зафиксировано 4 летальных исхода (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU