На Ставрополье водитель заснул и попал в серьезное ДТП
С переломами конечностей в больницу доставили 39-летнего водителя, жителя Изобильненского
Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью
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Инцидент произошел 22 апреля, около 07:00, на улице Донской в Изобильном. Там водитель автомобиля «Хендэ Солярис» не справился с управлением, съехал с дороги. Машина врезалась в ЛЭП, а потом перевернулась.
С переломами конечностей в больницу доставили 39-летнего водителя, жителя Изобильненского.
Как признался мужчина, по дороге он уснул. На месте происшествия работают экипажи ДПС, обстоятельства произошедшего уточняются. Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.
ИСТОЧНИК KP.RU