На Ставрополье водитель заснул и попал в серьезное ДТП

22 Апр 2020 2020-04-22T09:13:39+03:00

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Инцидент произошел 22 апреля, около 07:00, на улице Донской в Изобильном. Там водитель автомобиля «Хендэ Солярис» не справился с управлением, съехал с дороги. Машина врезалась в ЛЭП, а потом перевернулась.

С переломами конечностей в больницу доставили 39-летнего водителя, жителя Изобильненского.

Как признался мужчина, по дороге он уснул. На месте происшествия работают экипажи ДПС, обстоятельства произошедшего уточняются. Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU