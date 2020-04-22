2020-04-22T09:23:54+03:00
Общество

На Ставрополье мужчина зарезал друга из-за разных взглядов на жизнь

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство»
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: пресс-служба Следственного комитета России по Ставропольскому краюФото: пресс-служба Следственного комитета России по Ставропольскому краю
Изменить размер текста:

Инцидент произошел вечером 18 апреля в Невинномысске. Там в одном из домов 44-летний мужчина вместе со своим другом распивали спиртные напитки. Собутыльники стали спорить.

Между ними возник конфликт из-за разных взглядов на жизнь. Когда аргументы одного из друзей закончились, начались удары ножом.

Так, разъяренный злоумышленник дважды ударил в шею потерпевшего. От полученных травм несчастный скончался на месте. Об том информирует пресс-служба СКР России по Ставрополью.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье жители не соблюдают режим самоизоляции
В Пятигорске Лев Травнев покинул пост и.о.главы города
В Северной Осетии коронавирус подтвердился еще у 31 пациента
В Пятигорске у Льва Травнева ухудшилось состояние здоровья
На Ставрополье мужчина зарезал друга из-за разных взглядов на жизнь
На Ставрополье водитель заснул и попал в серьезное ДТП
На Ставрополье от коронавируса вылечили 38 человек
На Ставрополье для бездомных животных построят приют
На Ставрополье еще у 11 человек выявили коронавирус
Мэра Георгиевска проверят на совершение преступлений на полиграфе
Жена и любовница мэра Георгиевска встретились в эфире
В Ставрополе часть третьей городской больницы отправили на карантин
В Пятигорске сотрудники театра шьют бахилы для больницы
В Пятигорске открыли роддом для беременных с коронавирусом
В Ставрополе поймали продавца ненастоящего сливочного масла