На Ставрополье мужчина зарезал друга из-за разных взглядов на жизнь

22 Апр 2020 2020-04-22T09:23:54+03:00

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство»

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Инцидент произошел вечером 18 апреля в Невинномысске. Там в одном из домов 44-летний мужчина вместе со своим другом распивали спиртные напитки. Собутыльники стали спорить.

Между ними возник конфликт из-за разных взглядов на жизнь. Когда аргументы одного из друзей закончились, начались удары ножом.

Так, разъяренный злоумышленник дважды ударил в шею потерпевшего. От полученных травм несчастный скончался на месте. Об том информирует пресс-служба СКР России по Ставрополью.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU