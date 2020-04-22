В Пятигорске у Льва Травнева ухудшилось состояние здоровья
Как сообщил губернатор Ставрополья утром 22 апреля в Пятигорске уже почти неделю как введен карантин. По его словам, динамика распространения коронавируса в городе резко снизилась.
- Труд серьезный, напряженный. Но люди, которые его выполняют - не из железа, - считает Владимир Владимиров.
Он также сообщил, что у мэра Пятигорска Льва Травнева ухудшилось состояние здоровья. При этом губернатор подчеркнул, что к счастью, речь не о коронавирусе.
Теперь Травневу надо пройти обследования, уйти на больничный на несколько недель. Владимир Владимиров поддержал это решение.
Руководство Пятигорском, оперативным штабом муниципалитета временно будет возложено на Дмитрия Ворошилова.
- Мы переводим его в город с поста заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. Это опытный управленец, который ранее проработал в Пятигорске много лет и хорошо город знает, - делится глава региона.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье с каждым днем опасность заболевания не становится меньше. Так, число зараженных коронавирусом в крае достигло 277 человек.
За сутки выявили еще 11 пациентов с коронавирусом. К счастью, на сегодняшний день медикам удалось вылечить 38 ставропольцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU