В Пятигорске у Льва Травнева ухудшилось состояние здоровья

22 Апр 2020 2020-04-22T09:41:16+03:00

Чиновник уходит на больничный на несколько недель

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Как сообщил губернатор Ставрополья утром 22 апреля в Пятигорске уже почти неделю как введен карантин. По его словам, динамика распространения коронавируса в городе резко снизилась.

- Труд серьезный, напряженный. Но люди, которые его выполняют - не из железа, - считает Владимир Владимиров.

Он также сообщил, что у мэра Пятигорска Льва Травнева ухудшилось состояние здоровья. При этом губернатор подчеркнул, что к счастью, речь не о коронавирусе.

Теперь Травневу надо пройти обследования, уйти на больничный на несколько недель. Владимир Владимиров поддержал это решение.

Руководство Пятигорском, оперативным штабом муниципалитета временно будет возложено на Дмитрия Ворошилова.

- Мы переводим его в город с поста заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. Это опытный управленец, который ранее проработал в Пятигорске много лет и хорошо город знает, - делится глава региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье с каждым днем опасность заболевания не становится меньше. Так, число зараженных коронавирусом в крае достигло 277 человек.

За сутки выявили еще 11 пациентов с коронавирусом. К счастью, на сегодняшний день медикам удалось вылечить 38 ставропольцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU