На Ставрополье жители не соблюдают режим самоизоляции

22 Апр 2020 2020-04-22T12:27:26+03:00

Ставрополь чаще в оранжевой зоне с отметкой от 2,0 до 2.8 баллов

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Как показывает статистика, жители Ставрополья плохо соблюдают режим самоизоляции. Так, на карте индекса самоизоляции населения, по данным сайта «коронавирус-контроль.ру», Ставрополь чаще в оранжевой зоне с отметкой от 2,0 до 2.8 баллов.

Смена руководства в Пятигорске, замена спецпропусков и рост цен на продукты: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

А это означает, что на улице много людей. Местные жители по-прежнему не соблюдают правила обязательной самоизоляции. Напоминаем, что она действует в нашем регионе до 30 апреля 2020 года.

Больше людей сидят дома в Михайловске. В городе около 3 баллов, также как и в Пятигорске.

Не радует обстановка в Георгиевске и Буденновске. Там индекс в среднем 2.7.

Антилидером стали Минеральные Воды с цифрами в 2,4 балла. Это значит, что днем на улице очень много людей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске уже почти неделю как введен карантин. Динамика распространения коронавируса в городе резко снизилась. Об этом сообщил губернатор.

Он также рассказал, что у и.о. главы Пятигорска Льва Травнева ухудшилось состояние здоровья. При этом губернатор подчеркнул, что к счастью, речь не о коронавирусе.

Теперь Травневу надо пройти обследования, уйти на больничный на несколько недель. Владимир Владимиров поддержал это решение.

ИСТОЧНИК KP.RU