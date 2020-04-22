2020-04-22T12:27:26+03:00
Общество

На Ставрополье жители не соблюдают режим самоизоляции

Ставрополь чаще в оранжевой зоне с отметкой от 2,0 до 2.8 баллов
Ася АСРЯН
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Ставрополе до 30 апреля продлится режим обязательной самоизоляцииВ Ставрополе до 30 апреля продлится режим обязательной самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Как показывает статистика, жители Ставрополья плохо соблюдают режим самоизоляции. Так, на карте индекса самоизоляции населения, по данным сайта «коронавирус-контроль.ру», Ставрополь чаще в оранжевой зоне с отметкой от 2,0 до 2.8 баллов.

Смена руководства в Пятигорске, замена спецпропусков и рост цен на продукты: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

А это означает, что на улице много людей. Местные жители по-прежнему не соблюдают правила обязательной самоизоляции. Напоминаем, что она действует в нашем регионе до 30 апреля 2020 года.

Больше людей сидят дома в Михайловске. В городе около 3 баллов, также как и в Пятигорске.

Не радует обстановка в Георгиевске и Буденновске. Там индекс в среднем 2.7.

Антилидером стали Минеральные Воды с цифрами в 2,4 балла. Это значит, что днем на улице очень много людей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске уже почти неделю как введен карантин. Динамика распространения коронавируса в городе резко снизилась. Об этом сообщил губернатор.

Он также рассказал, что у и.о. главы Пятигорска Льва Травнева ухудшилось состояние здоровья. При этом губернатор подчеркнул, что к счастью, речь не о коронавирусе.

Теперь Травневу надо пройти обследования, уйти на больничный на несколько недель. Владимир Владимиров поддержал это решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пятигорске на пост главы города вступит Дмитрий Ворошилов
В Ставрополе количество заболевших коронавирусом достигло 46 человек
В горах Ингушетии поймали нарушителей самоизоляции на шашлыках
На Ставрополье в двух семьях родился 12-й ребёнок
На Ставрополье поймали международного наркокурьера
На Ставрополье в 2020 году на свет появились Мадонна и Шейх-Мансур
На Ставрополье подростки забили и обокрали спящего мужчину в его доме
Новая смерть от коронавируса зафиксирована в Чечне
На Ставрополье жители не соблюдают режим самоизоляции
В Пятигорске Лев Травнев покинул пост и.о.главы города
В Северной Осетии коронавирус подтвердился еще у 31 пациента
В Пятигорске у Льва Травнева ухудшилось состояние здоровья
На Ставрополье мужчина зарезал друга из-за разных взглядов на жизнь
На Ставрополье водитель заснул и попал в серьезное ДТП
На Ставрополье от коронавируса вылечили 38 человек
На Ставрополье для бездомных животных построят приют
На Ставрополье еще у 11 человек выявили коронавирус
Мэра Георгиевска проверят на совершение преступлений на полиграфе
Жена и любовница мэра Георгиевска встретились в эфире
В Ставрополе часть третьей городской больницы отправили на карантин
В Пятигорске сотрудники театра шьют бахилы для больницы
В Пятигорске открыли роддом для беременных с коронавирусом
В Ставрополе поймали продавца ненастоящего сливочного масла