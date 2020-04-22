2020-04-22T12:29:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Новая смерть от коронавируса зафиксирована в Чечне

В республике зафиксировано уже шесть летальных исходов
Андрей ФАДЕЕВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Новая смерть от коронавирусной инфекции зафиксирована на территории Чеченской Республики. Она стала шестой за всё время. Об этом сообщает московский Оперштаб.

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Причины смерти и возраст пациента не называются. Известно, что несчастный скончался 21 апреля. Он стал шестой жертвой коронавируса в регионе. К счастью, есть и положительные новости — уже 19 чеченцев выписаны в добром здравии.

По состоянию на утро 22 апреля 2020 года в Чеченской Республике зафиксировано 323 случая заражения. За последние сутки — 20 новых.

Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров запустил новый флешмоб, связанный с COVID-19. После требований открыть парикмахерские, он показал, как отказаться от услуг стилистов. Политик предложил бриться налысо. И подал пример, оголив свою голову. Вслед за Кадыровым к акции стали присоединяться политики, чиновники и звёзды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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