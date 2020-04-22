2020-04-22T11:39:12+03:00
Происшествия

На Ставрополье подростки забили и обокрали спящего мужчину в его доме

Возбуждено уголовное дело по двум статьям
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: СКР по СКФото: СКР по СК
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В Шпаковском районе задержали группу из двух подростков и одного совершеннолетнего. Местных жителей подозревают в нарушении четвертой части 111 статьи (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть) и пункта "в" четвертой части 162 статьи УК РФ (разбой). Об этом инциденте рассказывает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.

Как уверяют следователи, в ночь с 28 на 29 марта подозреваемые проникли в дом в селе Дубовке. В спальной комнате они застали спящего мужчину, и один из подростков забил хозяина жилища металлической трубой. Пока один убивал жертву, двое других выносили из дома телевизор, бензопилу и четыре банки краски. Мужчину успели госпитализировать.

- От полученных повреждений 51-летний хозяин домовладения на следующий день скончался в больнице, - сказали в пресс-службе Следственного комитета по Ставрополью.

Группу молодых людей задержали. Решением суда их отправили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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