На Ставрополье подростки забили и обокрали спящего мужчину в его доме
В Шпаковском районе задержали группу из двух подростков и одного совершеннолетнего. Местных жителей подозревают в нарушении четвертой части 111 статьи (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть) и пункта "в" четвертой части 162 статьи УК РФ (разбой). Об этом инциденте рассказывает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.
Как уверяют следователи, в ночь с 28 на 29 марта подозреваемые проникли в дом в селе Дубовке. В спальной комнате они застали спящего мужчину, и один из подростков забил хозяина жилища металлической трубой. Пока один убивал жертву, двое других выносили из дома телевизор, бензопилу и четыре банки краски. Мужчину успели госпитализировать.
- От полученных повреждений 51-летний хозяин домовладения на следующий день скончался в больнице, - сказали в пресс-службе Следственного комитета по Ставрополью.
Группу молодых людей задержали. Решением суда их отправили под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU