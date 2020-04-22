На Ставрополье в 2020 году на свет появились Мадонна и Шейх-Мансур
Жители Ставрополья продолжают удивлять окружающих, называя малышей необычными именами. Так, региональное управление ЗАГС составило
рейтинг самых популярных и необычных имён новорождённых за первый квартал 2020 года. Больше всего за это время в крае родилось Артёмов и Софий.
Также в пятёрку популярных мужских имён вошли Александр, Михаил, Максим и Иван. А среди женских: Ева, Мария, Милана и Анастасия.
Ну и перейдем к самым необычным именам. Их список пополнили Бой и Мадонна, а также двойные имена, как в европейских традициях: Шейх-Мансур и Вероника-Вивея.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье во время самоизоляции зафиксирован рост рождаемости.
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На Ставрополье во время самоизоляции зафиксирован рост рождаемости
Тем временем в ЗАГСах региона призывают ставропольцев отложить все мероприятия на другое время (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU