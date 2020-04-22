2020-04-22T12:14:54+03:00
Происшествия

На Ставрополье поймали международного наркокурьера

У закладчика изъявили полкило героина
Антон ШАПОВАЛОВ
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На Ставрополье поймали наркокурьера, жившего в одной из стран ближнего зарубежья. Мужчину поймали с 43 свертками героина, а дома нашли почти в три раза больше. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

Полицейские заметили, как в Ставрополе мужчина сделал закладку свертка с бежевым комкообразным веществом. В ходе дальнейших мер сотрудники задержали злоумышленника, в его брюках нашли 43 свертка. При обыске дома обнаружили еще 124.

- Согласно проведенной экспертизе установлено, что изъятое вещество светло-коричневого цвета является наркотическим средством – героином – общей массой порядка пятисот граммов, - говорится в сообщении.

Выяснилось, что задержанный - закладчик, который получает товар оптом, расфасовывает на мелкие дозы и помещает их в тайники. Против него возбудили уголовное дело по третьей части статьи 30, пункта "г" четвертой части 228.1 статьи УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Наркокурьера арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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