На Ставрополье в двух семьях родился 12-й ребёнок
На Ставрополье за первые три месяца в этом году родилось почти 7 тысяч малышей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ЗАГС. Пополнение также отпраздновали многодетные семьи.
Так, в трёх семьях с начала года появился 11-й ребёнок. При этом рекордсменами стали семьи из Предгорного района и Невинномысска: в них теперь по 12 детей.
Также по статистике ставропольского управления ЗАГС, в 96 семьях появились двойняшки, а в двух — тройняшки.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в 2020 году на свет появились Мадонна и Шейх-Мансурю
Также в пятёрку популярных мужских имён вошли Александр, Михаил, Максим и Иван. А среди женских: Ева, Мария, Милана и Анастасия.
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ИСТОЧНИК KP.RU