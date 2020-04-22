2020-04-22T12:52:25+03:00
Общество

На Ставрополье в двух семьях родился 12-й ребёнок

Также в 96 семьях появились двойняшки, а в двух — тройняшки
Ася АСРЯН
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На Ставрополье за первые три месяца в этом году родилось почти 7 тысяч малышей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ЗАГС. Пополнение также отпраздновали многодетные семьи.

Так, в трёх семьях с начала года появился 11-й ребёнок. При этом рекордсменами стали семьи из Предгорного района и Невинномысска: в них теперь по 12 детей.

Также по статистике ставропольского управления ЗАГС, в 96 семьях появились двойняшки, а в двух — тройняшки.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в 2020 году на свет появились Мадонна и Шейх-Мансурю

Также в пятёрку популярных мужских имён вошли Александр, Михаил, Максим и Иван. А среди женских: Ева, Мария, Милана и Анастасия.

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Также в пятёрку популярных мужских имён вошли Александр, Михаил, Максим и Иван. А среди женских: Ева, Мария, Милана и Анастасия (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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