2020-04-22T13:35:50+03:00
Общество

В горах Ингушетии поймали нарушителей самоизоляции на шашлыках

На группу составили 17 протоколов
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ингушетии сотрудники полиции выявили массовый выход местных жителей в горы. Это сочли за необоснованное нарушение режима самоизоляции. Об этом инциденте рассказывает пресс-служба МВД по республике.

Против группы людей составили 17 протоколов о нарушении первой части статьи 20.6.1 КоАД. Никто из пойманных не был пьян.

- Суть нарушений - введенный в Республике Ингушетия режим требует от граждан не выходить из дома без надобности. [...] В другое время мы бы порадовались тому, что у людей хорошее настроение, [...] но не сейчас, когда по всему миру распространяется беда, множатся смерти и горе близких, умерших от коронавируса, - пояснили в пресс-службе МВД по Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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