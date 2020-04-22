В горах Ингушетии поймали нарушителей самоизоляции на шашлыках
В Ингушетии сотрудники полиции выявили массовый выход местных жителей в горы. Это сочли за необоснованное нарушение режима самоизоляции. Об этом инциденте рассказывает пресс-служба МВД по республике.
Против группы людей составили 17 протоколов о нарушении первой части статьи 20.6.1 КоАД. Никто из пойманных не был пьян.
- Суть нарушений - введенный в Республике Ингушетия режим требует от граждан не выходить из дома без надобности. [...] В другое время мы бы порадовались тому, что у людей хорошее настроение, [...] но не сейчас, когда по всему миру распространяется беда, множатся смерти и горе близких, умерших от коронавируса, - пояснили в пресс-службе МВД по Ингушетии.
ИСТОЧНИК KP.RU