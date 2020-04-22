В Ставрополе количество заболевших коронавирусом достигло 46 человек
В Ставрополе за сутки коронавирус обнаружили еще у четырех местных жителей. Таким образом, всего в краевом центре 46 пациентов с подтвержденным диагнозом. По словам градоначальника Андрея Джатдоева,
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часть новых больных заразилась от приехавших из Москвы людей. Другая – от контактов с уже заболевшими земляками. Один житель Ставрополя не знает, откуда у него появилась инфекция.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жители Ставрополья плохо соблюдают режим самоизоляции. Так, на карте индекса самоизоляции населения, по данным сайта «коронавирус-контроль.ру», Ставрополь чаще в оранжевой зоне с отметкой от 2,0 до 2.8 баллов.
А это означает, что на улице много людей. Местные жители по-прежнему не соблюдают правила обязательной самоизоляции. Напоминаем, что она действует в нашем регионе до 30 апреля 2020 года.
Больше людей сидят дома в Михайловске. В городе около 3 баллов, также как и в Пятигорске.
Не радует обстановка в Георгиевске и Буденновске. Там индекс в среднем 2.7.
Антилидером стали Минеральные Воды с цифрами в 2,4 балла. Это значит, что днем на улице очень много людей.
ИСТОЧНИК KP.RU