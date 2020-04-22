В Пятигорске на пост главы города вступит Дмитрий Ворошилов
Как сообщил 22 апреля губернатор Ставрополья, временно исполнять обязанности главы Пятигорска будет Дмитрий Ворошилов.
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До этого чиновник занимал должность заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта региона.
По словам Владимира Владимирова, поставлена задача «быстро организовать передачу дел, сохраняя высокую эффективность мероприятий по карантину и устойчивость работы всех городских служб».
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что у и.о. главы Пятигорска Льва Травнева ухудшилось состояние здоровья. При этом губернатор подчеркнул, что к счастью, речь не о коронавирусе.
Теперь Травневу надо пройти обследования, уйти на больничный на несколько недель. Владимир Владимиров поддержал это решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU