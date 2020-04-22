2020-04-22T14:30:46+03:00
Общество

В Пятигорске на пост главы города вступит Дмитрий Ворошилов

Лев Травнев ушел на больничный на несколько недель
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Как сообщил 22 апреля губернатор Ставрополья, временно исполнять обязанности главы Пятигорска будет Дмитрий Ворошилов.

Смена руководства в Пятигорске, замена спецпропусков и рост цен на продукты: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

До этого чиновник занимал должность заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта региона.

По словам Владимира Владимирова, поставлена задача «быстро организовать передачу дел, сохраняя высокую эффективность мероприятий по карантину и устойчивость работы всех городских служб».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что у и.о. главы Пятигорска Льва Травнева ухудшилось состояние здоровья. При этом губернатор подчеркнул, что к счастью, речь не о коронавирусе.

Теперь Травневу надо пройти обследования, уйти на больничный на несколько недель. Владимир Владимиров поддержал это решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пятигорске Лев Травнев покинул пост и.о.главы города

У чиновника ухудшилось состояние здоровья (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пятигорске на пост главы города вступит Дмитрий Ворошилов
В Ставрополе количество заболевших коронавирусом достигло 46 человек
В горах Ингушетии поймали нарушителей самоизоляции на шашлыках
На Ставрополье в двух семьях родился 12-й ребёнок
На Ставрополье поймали международного наркокурьера
На Ставрополье в 2020 году на свет появились Мадонна и Шейх-Мансур
На Ставрополье подростки забили и обокрали спящего мужчину в его доме
Новая смерть от коронавируса зафиксирована в Чечне
На Ставрополье жители не соблюдают режим самоизоляции
В Пятигорске Лев Травнев покинул пост и.о.главы города
В Северной Осетии коронавирус подтвердился еще у 31 пациента
В Пятигорске у Льва Травнева ухудшилось состояние здоровья
На Ставрополье мужчина зарезал друга из-за разных взглядов на жизнь
На Ставрополье водитель заснул и попал в серьезное ДТП
На Ставрополье от коронавируса вылечили 38 человек
На Ставрополье для бездомных животных построят приют
На Ставрополье еще у 11 человек выявили коронавирус
Мэра Георгиевска проверят на совершение преступлений на полиграфе
Жена и любовница мэра Георгиевска встретились в эфире
В Ставрополе часть третьей городской больницы отправили на карантин
В Пятигорске сотрудники театра шьют бахилы для больницы
В Пятигорске открыли роддом для беременных с коронавирусом
В Ставрополе поймали продавца ненастоящего сливочного масла