На Ставрополье начали раздачу 33 тысяч продуктовых наборов нуждающимся

22 Апр 2020 2020-04-22T15:20:54+03:00

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В города и районы Ставропольского края отгрузили больше 33 тысяч продуктовых наборов. Гуманитарная помощь пришла в 13 территорий региона, ее получат люди, которые из-за коронавируса оказались в трудной жизненной ситуации. Больше девяти тысяч наборов уже раздали нуждающимся. Об этом сообщает Управление по информполитике Правительства Ставрополья.

Помощь идет из двух источников - благотворительная инициатива "Доброе сердце" и общественное движение "Волонтеры-медики". Оператором первого источника выступил краевой Фонд соцподдержки. По поручению губернатора Владимира Владимирова, организация закупила 100 тысяч продуктовых наборов для жителей, состоящих на учете в органах соцзащиты населения. Это граждане старше 65 лет, размер пенсии которых не превышает прожиточного минимума, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и матери, одиноко воспитывающие детей

- Собранные за счет средств краевого Фонда соцподдержки населения наборы уже направлены в Ессентуки (1710 наборов), Железноводск (852), Кисловодск (2038), Лермонтов (424), Невинномысск (1004), Пятигорск (5000), Ставрополь (10004), а также Ипатовский (1012), Петровский (1110), Грачевский (692), Предгорный (3212) и Шпаковский (1574) районы, - поясняют в Правительстве.

28 тысяч продуктовых наборов поступили от "Волонтеров-медиков". Их раздадут пожилым людям, пенсия которых меньше прожиточного минимума.

- 21 апреля в Пятигорск и Минераловодский район отгружено 4,5 тысяч продуктовых наборов, переданных краю в рамках благотворительной акции волонтеров-медиков. С сегодняшнего дня в этих территориях также начнется раздача продуктовой помощи малообеспеченным пожилым людям, - цитируют отчет организации.

ИСТОЧНИК KP.RU