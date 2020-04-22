В Ставрополе предприниматели уже начали пользоваться мерами поддержки

22 Апр 2020 2020-04-22T16:59:11+03:00

Гарантийный Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае установил льготную ставку в 0,5% для субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в условиях пандемии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Журналисты пообщались с бизнесменами и узнали из первых уст, на какую помощь могут претендовать субъекты предпринимательства

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В условиях нерабочих дней, режима повышенной готовности и самоизоляции бизнес испытывает серьезные трудности. В той или иной мере это ощущается во всех отраслях.

В связи с этим на федеральном и региональном уровнях приняты и принимаются меры поддержки предпринимательства и отдельных граждан.

Ставропольские предприниматели уже начали пользоваться мерами поддержки. Журналисты пообщались с бизнесменами и узнали из первых уст, на какую помощь могут претендовать субъекты предпринимательства.

Одна такая фирма занимается оптовой торговлей продовольственных товаров. На рынке - почти 10 лет. Работали как с местными торговыми точками, так и соседними регионами. Когда ввели ограничительные меры из-за коронавируса, многие покупатели «заморозились». Объемы продаж резко упали. Компания попала в список пострадавших. Чтобы выправить положение директор фирмы Максим Чарыков обратился в банк за реструктуризацией кредита.

В банке на просьбу о помощи отреагировали оперативно. Буквально в течение трех дней дали положительное решение о рефинансировании на 6 месяцев кредита. Директор фирмы не сомневается: это поможет сохранить коллектив и компанию.

Другой пример. Вот уже почти месяц Ольга Пекшева работает дома. Она - сотрудник компании по предоставлению юридических услуг. Когда ввели ограничительные меры, снизилось количество клиентов.

А у девушки - потребительский кредит. Платить нечем. Обратилась за консультацией в Центр «Мой бизнес», где рассказали, как оформить документы для обращения в банк. Снижение дохода Ольга Пекшева смогла подтвердить справками с места работы за 2019 и 2020 годы. На сайте банка подала онлайн заявку с просьбой об оформлении мне кредитных каникул. Через несколько дней мне пришел ответ, что кредитные каникулы оформлены.

Надо сказать, что на Ставрополье банки включились в реализацию мер государственной поддержки. Вот несколько примеров поддержки бизнеса.

Банки начали выдавать кредиты под 0% на зарплату по государственной программе. Данные кредиты предназначены для малого и микробизнеса в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ и предоставляются только клиентам пострадавших отраслей (отдельный перечень отраслей, утвержденных Правительством).

Кредит выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на 6 месяцев, при этом ставка по кредиту составляет 0% на период 6 месяцев. По истечении 6 месяцев ставка повышается до 4% годовых.

Кредит является целевым, выдаются исключительно на заработную плату и связанные с ней платежи, например, оплата страховых взносов. На протяжении действия кредитного договора заёмщик обязан не сокращать персонал более чем на 15%.

Есть банки, которые присоединились к правительственной программе по субсидированию малого и среднего предпринимательства для компаний ряда отраслей «1/3 – 1/3 – 1/3». Суть программы заключается в отсрочке уплаты основного долга по действующему кредиту на срок до 1 октября с одновременным снижением процентной ставки по кредиту до 1/3 от изначальной ставки. 2/3 ставки при этом возьмут на себя банк и Правительство РФ.

Программа предназначена для помощи компаниям наиболее пострадавших от пандемии отраслей, перечень которых определен Правительством РФ. Чтобы воспользоваться субсидированием, предпринимателю нужно обратиться либо к клиентскому менеджеру, либо в один из офисов, осуществляющий обслуживание юридических лиц.

Не менее важна поддержка и физических лиц, как говорят, рядовых граждан. И в этом направлении банки тоже включились в реализацию государственных программ поддержки.

Так, банки предоставляют кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для клиентов, при условии снижения официального дохода за последний месяц по сравнению со средним доходов в прошлом году. Федеральный закон № 106-ФЗ о предоставлении кредитных каникул гражданам, доход которых снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 года, вступил в действие с 3 апреля.

Кредитные каникулы, в соответствии с законом, предоставляется по кредитам, максимальная сумма которых для регионов, в том числе, Ставропольского края, не превышает 2 млн рублей, а также по автокредитам - до 600 тысяч рублей, по потребительским кредитам для ИП - до 300 тысяч рублей, по потребительским кредитам для физлиц - до 250 тысяч рублей, по кредитным картам для физлиц - до 100 тысяч рублей.

Между тем помочь предпринимателям могут не только банки. Краевой Минэк по поручению Губернатора края продолжает реализовывать комплекс мер, направленных на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса.

Например, для малого и среднего бизнеса чрезвычайно важно взаимодействие с Фондом микрофинансирования. Так, Фондом микрофинансирования разработан продукт кредитования на зарплату и оборотные средства по льготной ставке от 1% для субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в условиях коронавирусной пандемии.

Осуществляется реструктуризация предоставленных Фондом микрофинансирования займов. Реструктуризация возможна путем предоставления отсрочки по погашению остатка основного долга и процентов, а также по погашению основного долга на конец срока действия договора микрозайма. Платежи по процентам и основному долгу по кредитам продлеваются до 6 месяцев.

Гарантийный Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае установил льготную ставку в 0,5% для субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в условиях пандемии.

На базе Центра «Мой бизнес» в крае организована работа горячей линии для информирования предпринимательского сообщества края о мерах господдержки в условиях действия режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU