2020-04-22T16:06:28+03:00
Общество

На Ставрополье подготовили 1 402 инфекционные койки

В крае налажено собственное производство средств индивидуальной защиты, в частности, бахил и масок
Ася АСРЯН
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В Ставрополе за сутки коронавирус обнаружили еще у четырех местных жителейВ Ставрополе за сутки коронавирус обнаружили еще у четырех местных жителейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Наш регион выполнил задачу по перепрофилированию медицинских коек для лечения больных с коронавирусом. Об этом губернатор Ставрополья сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину во время заседания президиума координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

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В крае развернули 1402 инфекционные койки. 446 из них оборудованы подачей кислорода.

По словам Владимира Владимирова, сейчас регион закупает дополнительные аппараты ИВЛ.

На Ставрополье налажено собственное производство средств индивидуальной защиты, в частности, бахил и масок Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье налажено собственное производство средств индивидуальной защиты, в частности, бахил и масокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Также губернатор уточнил, что в регионе налажено собственное производство средств индивидуальной защиты, в частности, бахил и масок.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе за сутки коронавирус обнаружили еще у четырех местных жителей. Таким образом, всего в краевом центре 46 пациентов с подтвержденным диагнозом.

По словам градоначальника Андрея Джатдоева, часть новых больных заразилась от приехавших из Москвы людей. Другая – от контактов с уже заболевшими земляками. Один житель Ставрополя не знает, откуда у него появилась инфекция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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