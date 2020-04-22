Губернатор выступил с идеей "заморозить" тариф по ЖКХ на Ставрополье

22 Апр 2020 2020-04-22T15:57:23+03:00

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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поддержал идею "заморозить" тарифы на услуги ЖКХ. Обсуждение прошло в ходе заседания с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Предложение связано также с поддержкой микрофинансовых организаций, передает пресс-служба главы края.

- Традиционно в июле происходит плановый подъём тарифов на энергоресурсы. Большая просьба принять решение по мораторию на рост тарифов, такая мера поддержки будет существенной, - сказано в сообщении.

Второе предложение связано с увеличением федерального финансирования микрофинансовых организаций Ставрополья. Благодаря такой мере вырастут объемы прямой финансовой помощи субъекта МСП, терпящие убытки во время распространения коронавируса. Кроме того, это позволит направить средства на компенсацию затрат бизнеса в области закупок оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU