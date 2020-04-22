После митинга во Владикавказе пять силовиков попали в больницу с перебитыми ногами

22 Апр 2020 2020-04-22T19:18:26+03:00

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Последствия митинга во Владикавказе продолжают предаваться огласке. Стало известно о госпитализации пяти силовиков, участвовавших в разгоне скандировавших за смену власти в республике, против режима самоизоляции, а также за свободу оперного певца Вадима Чельдиева на площади "Свободы" 20 апреля. Популярного в Северной Осетии активиста подозревают в распространении фейков о коронавирусе и подстрекательстве к массовым сборищам вопреки предписаниям властей.

Всего в результате столкновения собравшихся с правоохранителями пострадали 13 сотрудников местного МВД и Роспотребнадзора. Как уточнили власти республики, пять сотрудников попали в больницу с перебитыми ногами.

Напомним, что по факту применения насилия в отношении представителя власти - сотрудников полиции и росгвардейцев, заведено уголовное дело по статьям "хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, исполняющему обязанности по охране общественного порядка" и "применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей". Ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению виновных лиц.

Больше 1000 человек собрались. Люди продолжают приходить.

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ИСТОЧНИК KP.RU