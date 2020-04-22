«Я так уверенно из дома не выхожу, как они – через лобовое стекло»: в Дагестане везунчики уцелели в чудовищном ДТП

22 Апр 2020 2020-04-22T19:47:23+03:00

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На центральной улице села Зубутли-Миатли отечественная легковушка вылетела на бешенной скорости с проезжей части на тротуар, снесла столб и перевернулась. Машину смяло как консервную банку. Казалось бы – водителю и пассажирам срочно требуется неотложная медпомощь. Но нет. Везунчики уцелели в чудовищном ДТП и покинули салон самостоятельно. Невероятное зрелище записала камера наружного наблюдения:

ДТП в Дагестане, доказывающее существование фортуны.

- Я так уверенно из дома не выхожу, как они – через лобовое стекло, - поражаются земляки.

Местные уточняют, что в аварии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU