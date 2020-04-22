«Я так уверенно из дома не выхожу, как они – через лобовое стекло»: в Дагестане везунчики уцелели в чудовищном ДТП
На центральной улице села Зубутли-Миатли отечественная легковушка вылетела на бешенной скорости с проезжей части на тротуар, снесла столб и перевернулась. Машину смяло как консервную банку. Казалось бы – водителю и пассажирам срочно требуется неотложная медпомощь. Но нет. Везунчики уцелели в чудовищном ДТП и покинули салон самостоятельно. Невероятное зрелище записала камера наружного наблюдения:
ДТП в Дагестане, доказывающее существование фортуны.
- Я так уверенно из дома не выхожу, как они – через лобовое стекло, - поражаются земляки.
Местные уточняют, что в аварии никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU